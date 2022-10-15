Эмма Уотсон отреагировала на смерть Робби Колтрейна

Эмма Уотсон: Робби был самым забавным дядей, который у меня когда-либо был.

Британская актриса, звезда поттерианы Эмма Уотсон прокомментировала новость о смерти шотландского артиста Робби Колтрейна, сыгравшего великана Хагрида в легендарной франшизе.

"Робби был самым забавным дядей, который у меня когда-либо был, но больше всего он был глубоко заботливым и сострадательным ко мне, как к ребенку, так и ко взрослой. Его талант был настолько огромен, что вполне логично, что он играл великана - он мог заполнить ЛЮБОЕ пространство своим блеском", - написала артистка в одной из соцсетей.

Она добавила, что восхищается Колтрейном и будет по нему очень скучать.

"Ты сделал нас семьей. Знай, ты был таким для нас. Не могло быть лучшего Хагрида. Ты делал так, что мне доставляло удовольствие быть Гермионой", - добавила Уотсон.

Ранее смерть Колтрейна прокомментировал коллега Уотсон по "Гарри Поттеру" Дэниел Рэдклифф. "Мне невероятно повезло, что я встретился с ним и работал с ним", - сказал актер.

Шотландский актер Робби Колтрейн умер в возрасте 72 лет после продолжительной болезни.