Раскрыты огромные гонорары Софии Ротару

Продюсер Сергей Лавров заявил, что отсутствие выступлений Софии Ротару не влияет на ее материальное положение. Как передает Day.Az, в комментарии порталу BLITZ+ он сообщил, что за долгую карьеру певица заработала огромное состояние, благодаря которому ее семья долгие годы может жить безбедно.

"За все свое время артистка заработала столько, что денег хватит не только ей, но и детям и внукам. Я думаю, что быстрее в России закончится газ и нефть, чем у Ротару деньги", - считает Лавров.

По словам продюсера, участие в одном частном мероприятии приносило Ротару от €50 до €100 тысяч, а за выступление на новогоднем корпоративе артистка получала до €200 тысяч.

Ранее стало известно, что Ротару не выступит на фестивале "Песня года" в Москве.