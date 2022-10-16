Ратаковски встречается с Брэдом Питтом?

Минувшим летом в США стало на одну красивую звездную пару меньше: топ-модель Эмили Ратаковски подала на развод со своим мужем-продюсером Себастьяном Беар МакКлардом. По слухам, супруг и отец малыша Аполло изменял одной из самых красивых и желанных девушек на планете, за что и поплатился.

Более того, следом за августовскими новостями о расставании пары в прессе начали обсуждать возможные секретные отношения Ратаковски с оскароносным холостяком Брэдом Питтом. Многие источники рассказали несколько американских СМИ о том, что знаменитости регулярно встречаются, но со статусом не определились. Пикантности добавило и внезапное таинственное появление Питта в Париже, где в это время по подиуму Miu Miu уверенно ходила Эмили.

Однако в новом интервью модель и активистка за права женщин косвенно опровергла предположения о своем романе. Ратаковски дала интервью изданию Variety, в котором рассказала о своем разводе и уточнила свой нынешний статус. "С недавних пор, как вы знаете, я одинока. По сути, это происходит в первый раз в моей жизни! И я чувствую, что наслаждаюсь этой свободой, и совсем не беспокоюсь о том, как меня воспринимают сейчас окружающие", - уверенно заявила чувственная брюнетка.