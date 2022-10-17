Меган Маркл рассказала, зачем принц Гарри направил ее к психологу

Новая неделя - новый подкаст от герцогини Сассекской. На этот раз темой выпуска стал стереотип о женских истериках. Разбираем все детали королевских откровений.

Как передает Day.Az со ссылкой на Elle, Меган Маркл разместила свой новый подкаст на платформе Spotify. На этот раз герцогиня выбрала темой выпуска "Истеричность" - стереотипное высказывание о женщинах, которые переживают эмоциональный период в своей жизни. Гостями нового подкаста стали Констанс Ву, Дипика Падуконе и Дженни Слейт.

В прошлом выпуске Меган Маркл высказывалась против стереотипов об азиатских женщинах, пройдясь с критикой по фильмам "Убить Билла" и "Остин Пауэрс", а в этом подкасте досталось сериалу "Как я встретил вашу маму" за стереотип "истеричная, но сексуальная и горячая".

По словам герцогини, одна из фраз в сериале заставила ее содрогнуться, ведь ничего смешного в психическом раздрае нет. Речь идёт о цитате одного из героев, который охарактеризовал свою новую девушку истеричной, добавив, что это делает ее горячей.

По словам герцогини, эмоциональность часто называют безумием, и она также чувствовала на себе этот стереотип.

"Пусть поднимут руки те женщины, которых не называли сумасшедшими. Вот-вот. Таких нет, нас всех рано или поздно называют безумными или истеричными. Спасибо моему мужу, который в мой непростой эмоциональный период направил меня к психотерапевту".

В очередной раз слова Меган Маркл искажают истину ее же собственных слов. В интервью Опре Уинфри в 2021 году герцогиня Сассекская жаловалась, что во время жизни во дворце и сложных психологических этапах ей никто не предложил психолога. Поклонники королевской семьи отметили, что принц Гарри все-таки оказал помощь своей супруге, хотя, видимо, она ждала, что помимо него ее психическим состоянием займутся все: от Елизаветы II и Кейт Миддлтон до принца Уильяма. И вновь критика не обошла стороной Меган Маркл, дав новую почву для высказываний насчёт ее интервью.