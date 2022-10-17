Голливудский актер и кинорежиссер Том Круз выйдет в открытый космос ради съемок в новом фильме.

Как передает Day.Az, об этом сообщает New York Post со ссылкой на представителя Universal Filmed Entertainment Донну Лэнгли, студия начала работу над проектом с актером в главной роли.

Отмечается, что большинство сцен в фильме будет снято на Земле, но Круз также планирует отправиться на МКС. Лэнгли добавила, что по сценарию исполнитель главной роли должен будет выйти в открытый космос, став, при этом, первым актером, совершившим подобное действие.

"Том ведет нас в космос. Он весь мир ведет в космос. Нас ждет очень интересный проект. Мы собираемся доставить его на МКС и устроить там настоящую перестрелку", - отметила Лэнгли, добавив, что идея снять проект в космосе появилась несколько лет назад, однако из-за пандемии работа над картиной была приостановлена.