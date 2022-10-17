Сценарист «Дома дракона» продлила контракт

Исполнительный продюсер и сценарист "Дома дракона" Сара Хесс подписала новый двухлетний общий контракт с кабельной сетью HBO, поддерживаемой Warner Bros.Discovery, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Согласно договору, Хесс продолжит свою роль в предстоящем втором сезоне сериала, а также продолжит разработку новых проектов для премиум-аккаунтов.

"Мы очень рады, что Сара стала эксклюзивным партнером HBO. У нее исключительный талант, она пишет с большой глубиной и сложностью, всегда привнося юмор и остроумие в свои работы", - прокомментировала Франческа Орси, исполнительный вице-президент по программированию и руководитель драматических сериалов HBO. - Мы невероятно благодарны ей за ее вклад в "Дом Дракона" в качестве сценариста и исполнительного продюсера, поскольку она является ключевым фактором успеха шоу. Она останется в своей роли в "Доме дракона" на второй сезон, продолжая развивать свои собственные проекты в HBO".

Создатель серии книг "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин поделился своими впечатлениями от приквела "Игры престолов" "Дом дракона" в личном блоге.

Писатель высоко оценил работу режиссеров, сценаристов и актерского состава. Он назвал актеров проекта "невероятными", особенно выделив Пэдди Консидайна, исполнившего роль короля Визериса.