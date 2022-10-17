Умер актер из «Спасателей Малибу» Жан Рэбсон

Американский актер Жан Рэбсон скрончался в возрасте 68 лет. Об этом сообщает cultureslate.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Причина смерти неизвестна.

В фильмографии актера более 100 работ. Он принял участие в таких популярных проектах, как "Спасатели Малибу", "Беверли-Хиллз 90210", "Чирс", "Рыцарь дорог", "Вавилон".

Рэбсон наиболее известен как актер дубляжа. Он работал над многими известными мультфильмами. Среди них "Черепашки мутанты ниндзя", "Красавица и чудовище", "Озорные анимашки", "Пираты темной воды", "Ох, уж эти детки!", "Пинки и Брейн", "История игрушек", "Невероятные приключения Джонни Квеста", "Геркулес", "Лига справедливости", "Университет монстров", "Гадкий я 2", "Миньоны". Также артист подарил голос главному герою в серии видеоигр "Leisure Suit Larry".