Белла Хадид стала рождественской феей в рекламе Swarovski

Модель Белла Хадид стала героиней рождественской рекламной кампании Swarovski. Об этом пишет WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В праздничной кампании под названием Open the wonder представлены серьги, кольца и подвески из серебра с кристаллами. Белла Хадид снялась в рекламе в образе сказочной феи с бантами вместо крыльев. Она позировала на ярких коробках Swarovski, выстроенных в виде торта.

По словам генерального директора Swarovski Алексиса Насарда, бренд стремится дарить праздник людям и создавать приятную атмосферу как в магазинах, так и благодаря рекламным кампаниям. Веселой и фееричной, по задумке креативного директора Swarovski Джованны Энгельберт, должна была быть реклама с Беллой Хадид.