Певец Микабен умер во время концерта

Гаитянский певец Микабен (настоящее имя - Майкл Бенжамен) умер во время концерта в Париже. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

41-летний артист скончался 15 сентября во время выступления в качестве приглашенного гостя у группы Carimi. Уточняется, что у Микабена случился сердечный приступ. Находясь на сцене, певец отвернулся от зрителей и направился к выходу со сцены, где и упал. Музыка была остановлена, организаторы мероприятия вызвали медиков.

На смерть Бенжамена отреагировал премьер-министр Гаити Ариэль Анри. "Я потрясен внезапной смертью молодого и очень талантливого артиста Майкла Бенджамина. Мы потеряли важную фигуру в гаитянской музыке", - написал он в Twitter.

Микабен родился в столице Гаити Порт-о-Пренс в 1981 году. Он был известен не только как певец, но и как писатель и продюсер.