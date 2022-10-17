Рассел Кроу вышел в свет с молодой возлюбленной

Голливудский актер, режиссер Рассел Кроу вышел в свет с возлюбленной Бритни Териот, которая моложе его на 27 лет, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Пара прилетела в Италию, где прошел премьерный показ фильма "Покерфейс". Артист является не только режиссером этой картины, но также исполнителем одной из главных ролей.

Рассел Кроу и Бритни Териот впервые появились вместе на красной ковровой дорожке, они позировали перед фотографами, обнимаясь и держа друг друга за руки.

Возлюбленная режиссера в прошлом актриса, она познакомилась с Расселом Кроу на съемках фильма "Город порока" в 2013 году. Однако о романе пары стало известно только в 2020 году - артисты поцеловались во время теннисного матча, что заметили папарацци, и позже снимки были растиражированы в разных СМИ.

Актер девять лет был женат на певице Даниэль Спенсер. В браке у супругов появились на свет двое сыновей: Чарльз родился 21 декабря 2003 года, а Теннисон - 7 июля 2006 года. Рассел Кроу говорил в интервью, что был верен матери своих детей, а с Бритни Териот познакомился уже после развода.