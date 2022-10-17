Четыре страны отказались от участия в «Евровидении-2023»

Черногория, Болгария, Босния и Герцеговина, а также Северная Македония отказались от участия в "Евровидении-2023". Об этом сообщает "Общественная служба новостей", передает Day.Az.

Первым государством, принявшем решение не участвовать в музыкальном конкурсе, стала Черногория. Вещатель RTCG заявил, что страна не обладает необходимым бюджетом на регистрационный взнос и проживание в Великобритании, где пройдет "Евровидение-2023". Кроме того, по словам вещателя, спонсоры не проявили интерес к мероприятию.

Следом за ней от участия в конкурсе отказались Болгария, Северная Македония, а также Босния и Герцеговина, которая перестала участвовать в "Евровидении" с 2017 года. Решение стран связано с тем, что "программа перестала представлять интерес".

Отмечается, что вопрос о выступлении артистов из Словении пока находится на рассмотрении.