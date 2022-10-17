Дрейк и The Weeknd не примут участие в «Грэмми»

Канадский рэпер Дрейк и поп-певец The Weeknd решили бойкотировать музыкальную премию "Грэмми" второй год подряд, пишет Vibe, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исполнители не будут конкурировать в номинациях и не представят свои последние альбомы на рассмотрение Национальной академии искусства и науки звукозаписи, которая занимается вручением статуэток. Незадолго до этого аналогичное решение принял R&B-дуэт Silk Sonic, в который входят музыканты Бруно Марс и Андерсон Паак. Они попросили снять свою пластинку An Evening With Silk Sonic с рассмотрения на премию.

"Мы действительно вложили все силы в этот альбом, но Silk Sonic хотел бы изящно, смиренно и, самое главное, сексуально отказаться от представления нашего альбома в этом году", - объяснили свое решение Silk Sonic.