Ольга Бузова рассказала о новом романе

Артистка Ольга Бузова сообщила о том, что у нее появился новый ухажер. Этим она поделилась в беседе с mk.ru, передает Day.Az.

Бузова заявила, что на данный момент у нее есть мужчина, которому она нравится. Певица не видит в этом ничего удивительного. "Я - достойная девочка, с которой есть о чем поговорить и о чем помолчать. Почему у меня не должно быть ухажера?" - объяснила Бузова.

Артистка отметила, что сейчас не планирует выходить замуж. По ее словам, на данный момент в ее окружении нет такого мужчины, с которым она бы хотела себя связать узами брака. Однако Бузова не отрицает, что желает "большой любви".

"Хочу вот этой глупости вновь, суеты - всех тех моментов, которые вокруг. Но я не знаю, когда это будет и будет ли. А может, и нет? Может быть, мое великое и глобальное предназначение в этой жизни - дарить любовь другим людям и наполнять их своим светом, улыбкой, энергетикой? Может быть, и так. Не знаю, время покажет!" - заявила певица. Она также добавила, что не хочет краткосрочных романов.