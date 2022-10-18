Компания Warner Bros. задумалась о создании «Человека из стали 2»

Руководство Warner Bros. Discovery хочет сделать новый фильм про Супермена с Генри Кавиллом в главных ролях. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Проект планируется как возможный сиквел "Человека из стали". Продюсером фильма назначили Чарльза Ровена, ранее работавшего над такими картинами, как "Человек из стали", "Отряд самоубийц", "Чудо-женщина". На данный момент компания ищет сценаристов для нового фильма о Супермене.