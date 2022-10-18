На Netflix появилась новая функция

На стриминговом сервисе Netflix появилась новая функция, которая позволяет переносить профили в новую учетную запись, сообщает портал Android Authority, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Учитывая, что за время использования система рекомендаций Netflix подстраивается под вкусы пользователей, нововведение будет полезным для держателей одного аккаунта, которые больше не желают делить оплату тарифа. Таким образом пользователям не придется заново настраивать новую учетную запись - они смогут перенести профиль, в том числе рекомендации, историю просмотра, свой список проектов и другие данные.

Android Authority отметил, что нововведение может быть полезным при расставании партнеров, которые хотели бы сохранить систему рекомендаций.

Новая функция доступна пользователям Netflix по всему миру с 17 октября. Чтобы воспользоваться переносом данных, необходимо навести курсор на значок своего профиля на главной странице, а затем выбрать пункт "Перенести профиль".