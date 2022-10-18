Принцесса Анна вручила Дэниелу Крейгу орден

Дэниел Крейг стал кавалером ордена Святых Михаила и Георгия за заслуги в области кино и театра. Об этом пишет Express, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сегодня утром, 18 октября, в Виндзорском замке состоялась церемония вручения государственных наград, которую от имени Карла III проводила принцесса Анна. Она надела медаль на шею актера и сделала его кавалером британского рыцарского ордена.

По сюжету бондианы герой Крейга, агент 007 Джеймс Бонд, удостаивается такой же награды. Он стал кавалером ордена Святых Михаила и Георгия в 1953 году.

Орден Святых Михаила и Георгия значится шестым по старшинству в британской системе наград. Он был учрежден в 1818 году королем Георгом IV.

О присвоении Крейгу ордена было объявлено в конце 2021 года. Актера включили в список тех 1,2 тыс. человек, которые получат награды в честь Нового 2022 года от британской монархии.