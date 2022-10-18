Balenciaga выставил на продажу сумку, обклеенную скотчем

Дизайнеры люксового бренда Balenciaga обклеили сумку скотчем и выставили ее на продажу за десятки тысяч рублей. Соответствующий товар представлен на сайте ретейлера, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Речь идет об изделии из телячьей кожи модели Hourglass, которая покрыта желтой клейкой лентой с названием марки черного цвета. Вдобавок сумка украшена серебристой фурнитурой в виде буквы B. Отмечается, что стоимость вещи, представленной в единственном размере и расцветке, составляет 3100 долларов (191 тысяча рублей).