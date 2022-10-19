Сыгравшего Джеймса Бонда актера наградили рыцарским орденом

Дэниела Крейга наградили рыцарским Орденом Святых Михаила и Георгия за заслуги в кино.

Британского актера Дэниела Крейга наградили рыцарским орденом Святых Михаила и Георгия. Как передает Day.Az, об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте Королевской семьи.

Церемония награждения состоялась 18 октября в Виндзорском замке. Награду Крейг вручила дочь покойной королевы Елизаветы II принцесса Анна. Уточняется, что актер был удостоен ордена за заслуги в области кино и театра. Подобная награда есть и у персонажа, сыгранного Крейгом - агента британской разведки Джеймса Бонда. Согласно сюжету, герой романов писателя Яна Флеминга получил ее в 1953 году.

"Мы ждали вас", - было сказано в твите, сопровождающемся фотографией Крейга с церемонии награждения ордена.

Артист был назван кавалером ордена в январе 2022 года. Ранее ему также присваивали звание коммандера Королевского военно-морского флота Великобритании.

Орден Святого Михаила и Святого Георгия был основан в 1818 году Георгом IV во время его пребывания принцем-регентом своего отца. Награда вручалась в знак признания службы граждан Мальты и Ионических островов. В настоящее время орден используется для награждения британцев (в частности, дипломатов), совершивших значимые дела для своего государства