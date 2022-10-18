Южная Корея потеряет миллиарды долларов

Семерых участников популярной k-pop группы BTS призвали на службу в армию. Группа воссоединится только к 2025 году. Как передает Day.Az со ссылкой на журнал Fortune, за это время экономика Южной Кореи недополучит несколько десятков миллиардов долларов.

Исследовательский институт Hyundai выяснил, что ежегодно BTS вносят в экономику Южной Кореи более 3,6 миллиарда долларов. Это равно вкладу 26 компаний среднего размера. Кроме того, группа привлекла каждого 13-го туриста, который посетил страну. На экспорте потребительских товаров они зарабатывали 1,1 миллиарда долларов в год. Собственный капитал участников группы составляет 50 миллионов долларов.

BTS настолько популярны в Южной Корее и за ее пределами, что новости о перерыве в их творческой карьере повлияли на финансовые рынки страны. Акции их управляющей компании HYBE потеряли четверть своей стоимости. Известие о призыве участников группы в армию в понедельник привело к снижению акций HYBE на 2,5%.

Если учесть, что группа воссоединится в 2025-м, можно подсчитать, что экономические потери от их службы в армии будут огромными. Однако в Южной Корее очень строгие правила призыва. Отсрочку получают только профессиональные музыканты и спортсмены. BTS уже получали отсрочку в 2020 году. Комиссар Военной кадровой администрации Ли Ки Сик заявил в октябре, что было бы желательно, чтобы участники BTS выполняли свои военные обязанности, чтобы обеспечить справедливость военной службы страны.

О призыве BTS в армию 17 октября сообщил их лейбл.