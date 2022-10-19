Netflix впервые за год сообщил о росте числа подписчиков

Американский стриминговый сервис Netflix впервые за год отчитался о росте числа подписчиков. Об этом сообщает Day.Az, со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации агентства, за три месяца число платных подписчиков увеличилось на 2,41 млн человек, теперь их число составляет 223,09 млн человек. До этого в компании отмечали снижение числа подписчиков из-за ухода Netflix с российского рынка.

Представители компании выразили надежду, что по итогам четвертого квартала 2022 года число платных пользователей сервиса увеличится примерно на 4,5 млн человек.

Сообщается, что выручка Netflix за отчетный период превысила 7,92 млрд долларов. При этом чистая прибыль составила 1,39 млрд долларов.