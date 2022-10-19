Джаред Лето запустил свою линию косметики

Американский актер и певец Джаред Лето запустил собственную линию косметики под брендом Twentynine Palms, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В линейку вошли 11 продуктов для ухода за кожей лица и тела и за волосами. Для их изготовления были использованные вещества, полученные из пустынных растений.

"Из-за того, что они живут в сложных, беспощадных условиях, эти вещества должны проявлять невероятное упорство, чтобы выживать", - рассказал Джаред Лето.

Артист признался, что сама косметика ему не очень интересна.

"Я никогда не испытывал настоящего интереса к продуктам для ухода за собой. Но меня всегда привлекала идея заботы о себе всеми возможными естественными способами", - отметил он.

Гендерно-нейтральные продукты упакованы в бутылки из переработанного пластика. Стоимость продуктов составляет примерно от 40 до 90 долларов.