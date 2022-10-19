В Швеции вручили крупнейшую в области классической музыки премию

Американский виолончелист Йо-Йо Ма на сцене Стокгольмской филармонии получил во вторник из рук короля Швеции Карла XVI Густава крупнейшую в области классической музыки премию, учрежденную знаменитой оперной певицей Биргит Нильссон (1918-2005). Он стал пятым лауреатом награды и первым инструменталистом, удостоенным ее, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Еще в начале 1980-х годов, к концу своей карьеры, певица основала фонд, который теперь раз в 2-4 года присуждает премии ее имени за достижения в области мирового оперного искусства и классической музыки. Это могут быть певцы, дирижеры, музыканты, а также оперные спектакли, отличающиеся режиссерской и дирижерской работой. Денежная составляющая премии внушительна - 1 млн долларов - и сопоставима с Нобелевской премией.

Йо-Йо Ма родился в Париже, получил образование в Нью-Йорке. Он выступает с четырех с половиной лет, в том числе в качестве солиста с оркестрами по всему миру, его основным исполнительским инструментом является виолончель Монтаньяна 1773 года. Он записал более 90 альбомов (не только классический репертуар, но и народную музыку) и получил 18 премий Grammy. Ма с 2006 года является Посланником мира ООН, лауреатом многочисленных премий, а в 2020 году он был включен в список самых влиятельных людей по версии журнала Time.