Бывший жених Дженнифер Лопес проводит время с фитнес-моделью

Американский бейсболист Алекс Родригес проводит время в компании фитнес-модели и тренера Жак Кордейро. Об этом пишет Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пару заметили на Родео Драйв в Беверли Хиллз, Калифорния. Их сфотографировали идущими рядом по улице с магазинами, а потом выходящими из одного из бутиков. По сообщениям источников, Алекс Родригес "наслаждается временем", проведенным с фитнес-инструктором Кордейро.

Она владеет собственной фитнес-программой JacFit, воспитывает двоих детей, имеет степень магистра в области питания и является дипломированной медсестрой.

"Друзья говорят, что он очень счастлив и наслаждается [их] совместным времяпрепровождением. Ему нравится проводить с ней время. Она замечательная! <...> Ему хорошо с ней и он действительно счастлив", - заявил инсайдер.

В начале сентября Page Six сообщил, что спортсмен расстался с 25-летней Кэтрин Паджетт после девяти месяцев отношений. В 2021 году Родригес разорвал помолвку с Дженнифер Лопес.