Монетный двор США выпустит монету с актрисой Анной Мэй Вонг

Изображение первой звезды Голливуда китайского происхождения Анны Мэй Вонг появится на 25-центовой монете. Об этом пишет New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В рамках программы Монетного двора США "Американские женщины" Вонг появится на обратной стороне четвертака. По словам Монетного двора США, карьера Вонг оставила "неизгладимое наследие" для американских женщин азиатского происхождения в индустрии развлечений.

На четырех других монетах, которые будут выпущены в рамках программы, изображены писательница Майя Анжелоу, астронавт Салли Райд, активистка и вождь племени чероки Вильма Манкиллер и суфражистка Нина Отеро-Уоррен. Монеты будут выпущены в 2023-2025 годах.

Вонг родилась в 1905 году в Лос-Анджелесе и умерла в 1961 году. При жизни она снялась в более чем 60 фильмах, а также выступала в театрах Лондона и Нью-Йорка.