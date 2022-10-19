https://news.day.az/showbiz/1504598.html Netflix представил трейлер новых "Телепузиков" - ВИДЕО
Netflix представил трейлер новых "Телепузиков" - ВИДЕО
Netflix опубликовал трейлер детского развивающего шоу "Телепузики". Ролик появился на YouTube-канале платформы Netflix Jr, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Сервис займется перезапуском телепередачи спустя 20 лет после ее закрытия. Главные герои останутся прежними: Тинки-Винки, Дипси, Ляля и По. Ведущим шоу будет актер Титус Берджесс.
Премьера запланирована на 14 ноября.
Оригинальное шоу "Телепузики" выходило на BBC с 1997 по 2001 год. В России его транслировали на телеканале РТР с 2000 по 2002 год.
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