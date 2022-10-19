Дрейк назвал сумму своего первого гонорара

Канадский рэпер Дрейк раскрыл сумму своего первого гонорара. Об этом он сообщил в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исполнитель поделился документом, на котором прописан гонорар артиста за разогрев на концерте рэпера Ice Cube 2006 года в Торонто. Тогда же Дрейк представил свой дебютный микстейп "Room For Improvement". Выяснилось, что певец заработал $100. "Это для тех, кто получает $100 за шоу прямо сейчас... Продолжайте", - подписал публикацию рэпер.