Белла Хадид получила премию за борьбу с ментальными расстройствами

Супермодель Белла Хадид получила премию благотворительной организации God's Love We Deliver "Золотые сердца", вручаемой совместно с брендом Michael Kors. Об этом сообщает WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Модель стала лауреаткой премии за свой вклад в борьбу за психическое здоровье населения.

Вместе с ней премией были награждены актриса Джессика Альба - в номинации "Выдающаяся благотворительная деятельность" - и политическая активистка, бывшая помощница Хиллари Клинтон Хума Абердин, отмеченная за "Выдающиеся лидерские качества".

На вручении премии в баре Bemelmans отеля Carlyle присутствовали певица Леа Мишель, выступившая перед гостями, актриса Фрида Пинто, модельер Джорджина Чапман, актер Нил Патрик Харрис и светская львица Ники Хилтон Ротшильд.

Организация God's Love We Deliver была основана в 80-е годы во время эпидемии ВИЧ/СПИД, и с тех пор ставит своей задачей обеспечивать питанием, разработанным медиками, пациентам с серьезными заболеваниями. Премию за вклад в благотворительность она вручает в 16-й раз.