Американский актёр чуть не умер из-за передозировки

53-летняя звезда "Друзей" Мэттью Перри поведал, что произошло с ним 4 года назад. Перри пристрастился к опиоидам, из-за которых у него разорвалась толстая кишка. Артист провел 2 недели в коме. "Врачи сказали моей семье, что у меня 2-процентный шанс выжить. Меня подключили к аппарату ЭКМО, который работает вместо сердца и легких. Никто не выживает после этого", - рассказал он. После этого актер 9 месяцев ходил с калоприемником.

Как передает Day.Az со ссылкой на starhit.ru, после излечения Мэттью полностью завязал с употреблением запрещенных веществ. "Мой терапевт сказал: "В следующий раз, когда вы подумаете о приеме оксикодона, просто представьте, что будете ходить с калоприемником всю оставшуюся жизнь". И маленькое окошко открылось, и я пролез в него, и мне больше не нужен оксикодон", - признался брюнет.