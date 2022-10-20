https://news.day.az/showbiz/1504881.html Вышел тизер фильма «Возвращение в Сайлент Хилл» - ВИДЕО
Вышел тизер фильма «Возвращение в Сайлент Хилл» - ВИДЕО
Konami представила тизер фильма "Возвращение в Сайлент Хилл", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Режиссером картины выступит Кристоф Ганс, снявший оригинальную экранизацию в 2006 году.
Как пишет Ign.com, на презентации фильма были показаны концепт-арты, а также обсуждение идеи Ганса и продюсера Виктора Хадиды.
Новый фильм будет основан на истории Silent Hill 2 и будет скорее психологическим хоррором. Хадида указал, что идея состоит в том, чтобы "сделать его современным, но в то же время максимально приближенным к видеоигре". Он раскрыл, что кинокартина будет включать в себя знакомых монстров, включая культового Пирамидоголового.
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