Рене Зеллвегер готовится к свадьбе

Американская актриса Рене Зеллвегер, известная ролью в фильме "Дневник Бриджит Джонс", готовится к свадьбе со своим бойфрендом, телеведущим Энтони Анстедом. Об этом сообщает Us Weekly, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

53-летняя Рене Зеллвегер и ее бойфренд, 43-летний Энтони Анстед, планируют обручиться. "[Они] так счастливы и очень взволнованы тем, что вместе планируют свое долгосрочное будущее", - цитирует Us Weekly слова инсайдера.

Хотя актриса и телеведущий не торопятся съезжаться, дело идет к браку. "[Они] намеренно преуменьшают значение разговора о свадьбе, хотя это то, к чему они оба уже давно склоняются <...>. Друзья думают, что помолвка может состояться очень скоро", - добавляет источник.

Впервые об отношениях Зеллвегер и Анстеда стало известно в июне 2021 года. Тогда же Анстед официально развелся со своей супругой Кристиной Холл - они были женаты менее двух лет и воспитывали общего сына Хадсона, а о разрыве объявили еще в сентябре 2020-го. В настоящее время Анстед и Холл решают через суд, с кем останется их 3-летний ребенок.

У телеведущего также есть двое детей от первой супруги Луизы: 19-летняя Амели и 16-летний Арчи.