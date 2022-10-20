Оскар Айзек все еще хочет сыграть в экранизации игры Metal Gear Solid
Американский актер Оскар Айзек признался, что все еще хочет принять участие в экранизации серии игр Metal Gear Solid. Этим он поделился в беседе с порталом ComicBook, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Айзек должен был сыграть главного героя франшизы Солида Снейка, однако, по словам актера, производства фильма не планируется в ближайшее время. Звезда надеется, что картину запустят в производство, так как она обладает большим потенциалом. Айзек назвал Metal Gear Solid "невероятной" и своей самой любимой игрой.
Metal Gear - серия компьютерных видеоигр в жанре стелс-экшен, созданная японским разработчиком Хидео Кодзимой. Франшиза запомнилась своей кинематографичностью и интригующим сюжетом.
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