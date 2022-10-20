Азербайджан подтвердил участие в "Евровидении - 2023"

Азербайджан примет участие в международном песенном конкурсе "Евровидение - 2023", сообщает Day.Az со ссылкой на официальный сайт конкурса.

Отметим, что на официальном сайте конкурса представлен список стран, официально подтвердивших свое участие в "Евровидении - 2023". Всего в международном конкурсе в следующем году примут участие представители 37 стран.

Напомним, что "Евровидение - 2023" пройдет в английском Ливерпуле.

Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, а финал - 13 мая 2023 года.

Напомним, что Общественное телевидение и радио Азербайджана (İTV) является национальным вещателем конкурса песни "Евровидение".