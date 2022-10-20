Жан-Клод Ван Дамм хочет сыграть Джонни Кейджа в сиквеле «Мортал Комбат»

Жан-Клод Ван Дамм выразил желание сыграть Джонни Кейджа в продолжении перезапущенной кинофраншизы "Мортал Комбат", сообщает GameByte, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В комментариях к новости пользователи призвали Warner Bros. Pictures взять на эту роль Ван Дамма. На призыв поклонников отреагировал сам актер. Он признался, что был бы рад сыграть бойца в сиквеле франшизы.

Также он пошутил, что ему было бы интересно узнать, кто победит в схватке между Кейджем, Гайлом из "Уличного бойца" (актер сыграл этого персонажа в 1994 году) и самим Ван Даммом.

В свое время актер отказался от роли Люка Кейджа в оригинальной картине "Смертельная битва" именно ради съемок в "Уличном бойце".

Недавно создатели Mortal Combat выпустили специальное видео к 30-летию франшизы.