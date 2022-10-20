Модный дом Hermès перекрыл три квартала в Нью-Йорке

Французский модный дом Hermès устроил небольшой уличный фестиваль в Нью-Йорке по случаю открытия на Манхеттене одного из своих самых больших флагманских магазинов, расположившегося в трех зданиях по Мэдисон-Авеню. Как передает Day.Az об этом сообщает The New York Post.

Для вечеринки с шампанским и черной икрой бренд перекрыл три квартала. На открытие флагманского бутика были приглашены 1000 гостей - в том числе, светская львица Ники Хилтон Ротшильд, гуру кулинарии Марта Стюарт, дизайнер Тори Берч и другие.

Угощение участники мероприятия получали из фургонов, украшенных логотипами модного дома - им подавали традиционные блюда Нью-Йорка.

Ремонт флагманского магазина на Мэдисон-Авеню длился восемь лет. Сейчас в нем представлены все виды продукции бренда - в том числе, изделия из кожи, одежда, обувь, украшения, столовая посуда, парфюмерия и мебель.