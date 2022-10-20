Уолтер Хамада покинул пост руководителя DC Films

Американский режиссер и продюсер Уолтер Хамада ушел с поста руководителя DC Films. Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Продюсер занимал должность с января 2018 года. В 2021-м Warner Bros. продлила контракт Хамады до 2023 года, однако режиссер и руководство приняли решение расторгнуть его досрочно. Сообщается, что в последнее время продюсер прекратил принимать участие в обсуждении творческих планов киновселенной DC.

Президент Warner Bros. Дэвид Заслав заявил, что студии нужен "свой Кевин Файги" (глава Marvel Studios), и Хамада не подходит на этот пост. На данный момент должность руководителя DC занял продюсер Майкл Де Лука.