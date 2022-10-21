https://news.day.az/showbiz/1505175.html Умер актер сериала «Она написала убийство» Рон Мэйсэк
Умер актер сериала «Она написала убийство» Рон Мэйсэк
Актер Рон Мэйсэк, наиболее известный по роли шерифа Морта Мецгера в сериале "Она написала убийство", скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Согласно заявлению семьи, Мэйсэк умер естественной смертью в окружении жены Кей и шестерых детей.
На протяжении 1960-х и 70-х годов актер появлялся в культовых телесериалах, таких как "Сумеречная зона", "Обезьяны", "Стань умнее" и "Чудо-женщина". Он снялся в более чем 40 эпизодах "Она написала убийство" до закрытия проекта в 1996 году.
Мэйсэк активно занимался благотворительностью. Он помогал раненым воинам, отчислял средства в фонды помощи детям.
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