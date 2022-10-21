Умер актер сериала «Она написала убийство» Рон Мэйсэк

Актер Рон Мэйсэк, наиболее известный по роли шерифа Морта Мецгера в сериале "Она написала убийство", скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно заявлению семьи, Мэйсэк умер естественной смертью в окружении жены Кей и шестерых детей.

На протяжении 1960-х и 70-х годов актер появлялся в культовых телесериалах, таких как "Сумеречная зона", "Обезьяны", "Стань умнее" и "Чудо-женщина". Он снялся в более чем 40 эпизодах "Она написала убийство" до закрытия проекта в 1996 году.

Мэйсэк активно занимался благотворительностью. Он помогал раненым воинам, отчислял средства в фонды помощи детям.