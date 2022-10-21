В CinemaPlus прошёл предпремьерный показ фильма "Чёрный Адам"

В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus, расположенном в ТЦ Gənclik Mall, прошёл предпремьерный показ американского супергеройского фильма режиссёра Жауме Кольет-Серры "Чёрный Адам", основанный на одноимённом комиксе издательства DC Comics, сообщает передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Среди гостей вечера были звёзды шоу-бизнеса, актеры, журналисты, блоггеры и предприниматели. Запоминающейся частью вечера было световое шоу от ASgarden под руководством Александра Баркова.

Фильм показывается на трех языках: русский, английский и турецкий. "Чёрный Адам" можно также посмотреть в кинотеатре CinemaPlus, расположенном в ТЦ Deniz Mall с новейшей технологией 4DX в Азербайджане.

По сюжету фильма, после почти пяти тысяч лет заключения Черный Адам, антигерой из древнего города Кандак, высвобождается в наше время. Его грубая тактика и способ исполнения правосудия привлекают внимание Общества Справедливости Америки, которое пытается остановить его буйство, научить его быть скорее героем, чем злодеем, и убедить объединиться, чтобы остановить силу, более могущественную, чем сам Адам.

Авторами сценария фильма выступили: Адам Штикель, Рори Хайнс и Сохраб Ноширвани. Картина является спин-оффом ленты "Шазам!" (2019) и одиннадцатым фильмом Расширенной вселенной DC после "Отряда самоубийц: Миссия навылет". Главные роли исполнили: Дуэйн Джонсон, Ной Сентинео, Элдис Ходж, Сара Шахи, Квинтесса Суинделл и Пирс Броснан.

Напомним, ранее Дуэйн Джонсон заявил, что вся суть его появления на экране в образе Чёрного Адама заключается в том, что однажды его герой должен столкнулся с Суперменом. Актёр отметил, что таким образом он хочет реализовать давнюю мечту фанатов. Один супергерой, который поклялся никогда не убивать, против одного антигероя, который убивает без пощады...