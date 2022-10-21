Адам Драйвер может стать частью киновселенной Marvel

Американский актер Адам Драйвер встретился с руководством Marvel, чтобы обсудить участие в одном из проектов студии. Об этом сообщает Murphyʼs Multiverse со ссылкой на подкаст Hot Mic, передает Day.Az.

Компания Marvel на данный момент не прокомментировала информацию об участии Драйвера в их новых фильмах. Издание отмечает, что актер может сыграть роль главного злодея перезапуска "Фантастической четверки" Виктора фон Дума. Премьера картины запланирована на 14 февраля 2025 года.