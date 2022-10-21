https://news.day.az/showbiz/1505371.html Адам Драйвер может стать частью киновселенной Marvel
Адам Драйвер может стать частью киновселенной Marvel
Американский актер Адам Драйвер встретился с руководством Marvel, чтобы обсудить участие в одном из проектов студии. Об этом сообщает Murphyʼs Multiverse со ссылкой на подкаст Hot Mic, передает Day.Az.
Компания Marvel на данный момент не прокомментировала информацию об участии Драйвера в их новых фильмах. Издание отмечает, что актер может сыграть роль главного злодея перезапуска "Фантастической четверки" Виктора фон Дума. Премьера картины запланирована на 14 февраля 2025 года.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре