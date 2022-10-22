Правительство Гонконга запретило показ «Темного рыцаря» Нолана

В Гонконге отметили запланированный на 27 октября 2022 года показ фильма "Темный рыцарь", частично снятый в городе в 2007 году. Об этом пишет The Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Организатор повторного показа фильма Кристофера Нолана разослал владельцам билетов сообщение, что решение принято "на основании Управления по делам кино, газет и статей Гонконга". При этом конкретная причина не разъясняется.

В 2020 году приняли "Закон о национальной безопасности Гонконга", который, как пишет The Variety, существенно изменил условия для СМИ и индустрии развлечений: привел к аресту журналистов, а также закрытию новостных изданий. В следующем году китайские власти изменили закон о классификации фильмов, включив в перечень "соображения нацбезопасности".

В одном из сюжетов "Темного рыцаря", коррумпированный бизнесмен Лао в исполнении сингапурского актера Чинь Ханя подкупает полицию и предлагает отмывать деньги в Гонконге от имени преступников Готэма. "Китайцы не выдадут одного из своих", - говорил он. В фильме также есть шутка про пистолет, который не стреляет, потому что сделан в Китае.

В 2008 году в материковом Китае запретили показывать "Темного рыцаря", однако в Гонконге премьера все-таки состоялась.

Это уже не первый запрет фильмов, которые ранее были разрешены в Гонконге, но запрещались Компартией Китая. Например, в этом году сняли с показа ленту "Losing Sight of a Longed Place", показывающую уличные протесты под лозунгом "захвати Центр с любовью и миром" 2014 года. Кроме того, запрещен ряд фильмов, рассказывающих о продемократических протестах 2019 и 2020 годов.