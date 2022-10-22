Анджелина Джоли сыграет в байопике об оперной певице Марии Каллас

Лауреатка "Оскара" Анджелина Джоли исполнит главную роль в биографической ленте "Мария" о греческой оперной певице Марии Каллас. Режиссером выступит чилийский постановщик Пабло Ларраин ("Спенсер", "Джеки"), передает Day.Az со ссылкой на film.ru.

Действие сюжета будет происходить в финальный период жизни Каллас в Париже 1970-х годов. Сценарий ленты напишет Стивен Найт ("Острые козырьки"), также работавший над байопиками о Джеки Кеннеди и принцессе Диане.

В прошлом году Джоли появлялась на экранах в кинокомиксе "Вечные" и триллере "Те, кто желает мне смерти". Сейчас она работает над новой режиссерской лентой "Без крови" с Сальмой Хайек.