https://news.day.az/showbiz/1505481.html Вышел новый альбом Тейлор Свифт «Midnights»
Вышел новый альбом Тейлор Свифт «Midnights»
Американская певица Тейлор Свифт 21 октября выпустила свой десятый по счету студийный альбом Midnights, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
Пластинку из 13 треков она охарактеризовала как "историю о 13 бессонных ночах, разбросанных по всей моей жизни".
Альбом должен ознаменовать официальное возвращение певицы к поп-музыке после более альтернативных и интроспективных "Folklore" и "Evermore".
Артистка рассказала, что также сняла серию "музыкальных фильмов". Премьера первой части визуального альбома - видео на третий трек пластинки Anti-Hero - уже состоялась на канале Свифт в YouTube.
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