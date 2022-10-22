Американская певица, актриса Мэнди Мур родила второго ребенка и рассекретила его имя, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Знаменитость опубликовала в личном блоге фото с супругом и новорожденным сыном.

"Оскар Беннетт Голдсмит прибыл с небольшим опозданием, но с большим апломбом (и доставка была проще и быстрее, чем у его старшего брата, к большому удовольствию его родителей). Все пословицы верны: наши сердца удвоились, а безусловность любви поразительна. Это невозможно передать словами, и мы так благодарны, что у нас теперь семья из четырех человек", - написала артистка.

Мэнди Мур замужем за солистом фолк-рок-группы "Dawes" Тейлором Голдсмитом, их тайная свадьба состоялась 8 ноября 2018 года в Лос-Анджелесе, позже артистка показала фото с торжества в соцсетях. А 20 февраля 2021 года певица впервые стала матерью, у нее родился сын, которому дали двойное имя Август Харрисон. Мэнди Мур рассказывала, что назвала так ребенка, поскольку узнала о долгожданной беременности как раз в конце лета, и Тейлору Голдсмиту тоже понравилась эта идея.