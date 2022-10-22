Режиссер хоррор-франшизы «Заклятие» анонсировал выход четвертого фильма

В производство запущена работа над четвертой частью успешной хоррор-франшизы "Заклятие", сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В проект вернется старая команда, отвечавшая за предыдущие фильмы серии, собравшей в мировом прокате больше $2 млрд. Продюсером и режиссером ленты вновь станет Джеймс Ван, который вместе с Дэвидом Лесли Джонсоном-Макголдриком ("Заклятие 2" и "Заклятие: По воле дьявола") также напишет и сценарий.

Ожидается, что звезды франшизы Патрик Уилсон и Вера Фармига вернуться к своим ролям Эда и Лоррейн Уоррен. Дату релиза пока не сообщают.

Сюжет франшизы "Заклятие" основан на реальных случаях исследователей паранормальных явлений супругов Уорренов, происходящих в США в начале 70-х прошлого века.