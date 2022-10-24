Певец Витас может попасть в тюрьму

43-летний певец Витас устроил дебош в караоке-клубе в ночь на 23 октября. Конфликт произошел в популярном караоке-клубе на Садовой-Кудринской улице Москвы. Исполнитель хита "Опера №2" отдыхал с друзьями в этом заведении. Спустя два часа он обратил внимание на гостя за соседним столом. Поведение чиновника не понравилось артисту и он сделал ему замечание, используя нецензурную лексику. Также Витас стал выгонять мужчину из караоке-бара.

Как передает Day.Az со ссылкой на starhit.ru, госслужащий одного из федеральных министерств попытался сгладить конфликт и продолжил отдыхать. Однако вокалист не успокаивался и снова пристал к гостю заведения с претензиями. В результате началась потасовка. Витас стал распылять в глаза мужчине газовый баллончик.

Участников дебоша принялась разнимать охрана и другие посетители. Артист после происшествия стал в спешке уходить из клуба. А чиновник отправился в травмпункт, там у него диагностировали химический ожог глаз. Повреждения пострадавший зафиксировал и обратился с заявлением в полицию. По всей видимости, теперь у Витаса, возникнут серьезные проблемы и придется отвечать за содеянное перед законом.