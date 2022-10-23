https://news.day.az/showbiz/1505804.html Известный британский писатель ослеп на один глаз
Известный британский писатель ослеп на один глаз
Известный писатель Салман Рушди, на которого в августе этого года напали с ножом, ослеп на один глаз, у него парализована одна рука.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Sky News со ссылкой на агента писателя Эндрю Уайли.
Отмечалось, что Салман Рушди получил 3 серьезных ножевых ранения в шею, из-за повреждения нервов у него одна рука парализована, он ослеп на один глаз. У 75-летнего писателя было 15 ножевых ранений груди и различных частей тела.
Наряду с этим Эндрю Уайли подчеркнул, что не может предоставить информацию о нынешнем местонахождении писателя.
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