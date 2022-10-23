Известный британский писатель ослеп на один глаз

Известный писатель Салман Рушди, на которого в августе этого года напали с ножом, ослеп на один глаз, у него парализована одна рука.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Sky News со ссылкой на агента писателя Эндрю Уайли.

Отмечалось, что Салман Рушди получил 3 серьезных ножевых ранения в шею, из-за повреждения нервов у него одна рука парализована, он ослеп на один глаз. У 75-летнего писателя было 15 ножевых ранений груди и различных частей тела.

Наряду с этим Эндрю Уайли подчеркнул, что не может предоставить информацию о нынешнем местонахождении писателя.