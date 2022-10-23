Экоактивисты облили картофельным пюре картину Клода Моне

Активисты из протестной природоохранной группы Letzte Generation ("Последнее поколение") облили в воскресенье в музее "Барберини" в Потсдаме картину французского художника Клода Моне из серии "Стога" густой желтой жидкостью, вероятнее, картофельным пюре. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила журналистам представитель учреждения Каролин Штранц.

"Еще предстоит изучить, нанесен ли картине ущерб и какой", - сказала она. В акции участвовали четыре человека. По словам Штранц, картина была защищена стеклом. Представитель музея отметила, что несколько дней назад появились сведения о том, что группа планирует провести акцию.

В полиции уточнили, что два человека были задержаны, они подозреваются в незаконном проникновении в здание и причинении вреда имуществу. Инцидент произошел около 15:00 (17:00 по бакинскому времени). Активисты облили картину и приклеили себя рядом с ней к колонне.

Letzte Generation опубликовала в Twitter видео с атакой на картину. Группа подтвердила, что речь идет о картофельном пюре и потребовала от политиков ФРГ более эффективных мер по борьбе с климатическими изменениями.