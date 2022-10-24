Максим Галкин сообщил о гастролях в США и Канаде

Шоумен Максим Галкин на своей странице в одной из социальных сетей анонсировал дополнительные концерты в США и Канаде. Его слова приводит News.ru, передает Day.Az.

Большой американский тур звезды состоится в марте 2023 года. "Как я и обещал, у меня две хорошие новости, объявляю дополнительные концерты в США", - заявил он. Гастроли в Канаде стали второй хорошей новостью артиста.

Максим Галкин гастролирует с концертами по странам мира после того, как его включили в список лиц - иностранных агентов. Его супруга, певица Алла Пугачева вместе с двумя рожденными в браке детьми живет в Израиле.