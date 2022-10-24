Названы сроки начала съемок «Джокера 2»

Оператор "Джокера 2" Лоуренс Шер назвал сроки начала съемок фильма. Его слова передает Collider, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам оператора, съемочная группа приступит к работе в ноябре 2022 года. Лоуренс уточнил, что съемки будут проходить в павильонах Лос-Анджелеса.

Фильм "Джокер: Безумие на двоих" выйдет на экраны 4 октября 2024 года. Сюжет картины не раскрывается. Известно, что действие сиквела развернется в психиатрической больнице города Аркхэм. К главной роли во второй части картины вернется актер Хоакин Феникс, злодейку Харли Квинн сыграет певица Леди Гага.

Психологический триллер "Джокер" вышел в 2019 году. Режиссером фильма стал Тодд Филлипс, известный по картинам "Впритык", "Мальчишник в Вегасе" и "Борат". Проект собрал более одного миллиарда долларов по всему миру, а также получил 11 номинаций на премию "Оскар".