Ольга Орлова посетила Баку

Популярная российская певица, актриса, телеведущая Ольга Орлова посетила столицу Азербайджана, передает Day.Az.

Фотографиями и видеороликами о поездке она поделилась на своей странице в Instagram.

Ольга Орлова совершила прогулку по ночному Баку, посетила древнюю часть столицы Азербайджана - Ичеришехер, отведала блюд азербайджанской национальной кухни.

"Спасибо гостеприимный, вкусный, красивый Баку!" - подписала она фотографии, сделанные в столице Азербайджана.

Отметим, что Ольга Орлова - одна из первых участниц российской женской поп-группы "Блестящие". В конце 2000 года она оставила группу, а в декабре 2001 года выпустила дебютный альбом. В 2007 году отошла от активной музыкальной деятельности и на протяжении 8 лет снималась в кино и играла в театре. В качестве приглашённой звезды приняла участие в популярных телевизионных проектах.