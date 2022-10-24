Ольга Орлова посетила Баку - ФОТО
Популярная российская певица, актриса, телеведущая Ольга Орлова посетила столицу Азербайджана, передает Day.Az.
Фотографиями и видеороликами о поездке она поделилась на своей странице в Instagram.
Ольга Орлова совершила прогулку по ночному Баку, посетила древнюю часть столицы Азербайджана - Ичеришехер, отведала блюд азербайджанской национальной кухни.
"Спасибо гостеприимный, вкусный, красивый Баку!" - подписала она фотографии, сделанные в столице Азербайджана.
Отметим, что Ольга Орлова - одна из первых участниц российской женской поп-группы "Блестящие". В конце 2000 года она оставила группу, а в декабре 2001 года выпустила дебютный альбом. В 2007 году отошла от активной музыкальной деятельности и на протяжении 8 лет снималась в кино и играла в театре. В качестве приглашённой звезды приняла участие в популярных телевизионных проектах.
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