Роберт Паттинсон стал лицом новой рекламной кампании Dior

Актер Роберт Паттинсон, известный ролями в "Гарри Поттере" и "Сумерках", снялся в новой рекламной кампании Dior. Об этом сообщает WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

36-летний Роберт Паттинсон стал лицом новой весенней коллекции Dior Men Кима Джонса. В объективе фотографа Рафаэля Паваротти звезда "Гарри Поттера" и "Сумерек" примерил несколько брючных костюмов, рубашек и худи - их дополняли обновленные версии сумок Saddle, Tote и Lingot. Художественным руководителем рекламной кампании стал Ронни Кук Ньюхаус, а стилистами выступили Мелани Уорд и Элли Грейс Камминг.

В 2013 году Роберт Паттинсон стал лицом аромата Dior Homme. В 2016-м Карл Лагерфельд снял актера для кампейна осенне-зимней коллекции бренда.